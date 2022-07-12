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Уэйн Руни стал главным тренером «Ди-Си Юнайтед»

Уэйн Руни стал главным тренером «Ди-Си Юнайтед»
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«Ди-Си Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника «Дерби Каунти» Уэйна Руни на пост главного тренера клуба.

Руни присоединится к команде и приступит к выполнению своих обязанностей после получения рабочей визы. Специалисты, которые войдут в его тренерский штаб, будут объявлены позднее.

«Уэйн — футбольная легенда. Он — один из самых интересных и многообещающих специалистов в нашем виде спорта. Он уже доказал, что знает, как вести команду через трудности. Он знает нашу лигу и то, что нужно для успеха здесь», — отметили сопредседатели «Ди-Си Юнайтед» Джейсон Левиен и Стив Каплан.

Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год. Напомним, Руни объявил об уходе из «Дерби Каунти» 24 июня.

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