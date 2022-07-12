Звезда женской сборной Нидерландов Вивианне Мидема заразилась коронавирусом

Нападающая сборной Нидерландов Вивианне Мидема заразилась COVID-19.



Футболистка не сможет помочь национальной команде на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд до тех пор, пока тест на коронавирусную инфекцию не покажет отрицательный результат.



«К сожалению, у Вивианне Мидемы положительный результат теста на COVID-19. По этой причине она будет находиться в изоляции в течение следующих нескольких дней. Когда пропадут симптому и тест даст отрицательный результат, она сможет снова присоединиться к команде», — говорится в сообщении пресс-службы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).



Завтра, 13 июля, женская сборная Нидерландов сыграет с Португалией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча состоится на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.

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