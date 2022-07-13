Вратарь сборной Казахстана получил сотрясение мозга в матче чемпионата

Голкипер национальной сборной Казахстана и «Шахтёра» из Караганды Игорь Шацкий получил травму в столкновении с защитником соперника Али Гаджибековым в матче чемпионата страны против «Аксу», который для его команды завершился победой со счётом 4:2.



«Ничего конкретного сейчас сказать не могу, пока не было обследования. Его забрали на скорой помощи. Сейчас большая плотность игр. Жаль, когда выпадает такой игрок, как Игорь, лидер команды. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – сказал главный тренер «Шахтёра» Вахид Масудов по горячим следам на послематчевой пресс-конференции. Его цитату привёл официальный сайт горняков.



Чуть позже казахстанские СМИ, в частности Sports.kz, сообщили, что по итогам проведённого обследования у Шацкого диагностировано сотрясение мозга и рекомендован покой.



Вратарь Игорь Шацкий стал одним из героев сенсационного старта сборной Казахстана в новом розыгрыше Лиги наций. Команда, которую возглавляет Магомед Адиев, набрала 10 очков из 12 возможных в четырёх турах, дважды обыграв фаворита группы – сборную Словакии. В этих матчах Шацкий дважды сохранил свои ворота сухими.

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