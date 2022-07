Президент «Торпедо» рассказал, как команда начала праздновать выход в РПЛ раньше времени

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как команда начала праздновать выход в Российскую Премьер-Лигу раньше времени. Он заявил, что после матча 37-го тура с «Енисеем» (1:0) футболисты были уверены, что уже решили поставленную задачу. Функционер рассказал, как доносил игрокам информацию, что они математически ещё не обеспечили себе участия в РПЛ.



«Орехов, наш воспитанник, закрывает глаза и впервые в жизни отдаёт резаную передачу на Султонова. Выходим втроём! И вместо того, чтобы отдать пас, он бьёт сам – я уже проклял трижды! Но попадает в ворота. Тут сразу его вернул из чёрного списка. Ну и всё. Я вроде даже упал, потому что эмоции нахлынули. И Ляпин на меня рухнул своим грузом! Представляешь? И орёт мне в ухо: «Мы в Премьер-Лиге, мы в Премьер-Лиге!» Ну и мы уверовали, что вышли в РПЛ. Естественно, со свистком бегу в раздевалку. И тут до Ляпина доходит, что мы ещё не в РПЛ, потому что там есть расклады, блин. И Макс об этом кричит мне в спину.



Залетаю в раздевалку, а там уже банкет. Ляпин меня хватает сзади и говорит: «Денис Владимирович, прошу тебя, сейчас не объявляй никому ничего. Мы никуда не вышли». Отвечаю ему: «Ты что, Максим Геннадьевич, умом тронулся?» Он мне: «Нет, Денис Владимирович, я в общем-то всё подсчитал». Говорю: «Долбанутый ты, конечно, на всю голову, чуть не объявил уже, что мы вышли». А в раздевалке все радуются. Там праздник, там Show must go on, там «Спартак» обыграли в Лиге чемпионов! Думаю: «Блин, а что делать-то?» – и принимаю единственное правильное решение – радоваться вместе с игроками. Прыгаем, бегаем, ничего не говорю. Потом начинаю их обнимать и постепенно снимать с них стресс. Потихонечку в ухо говорю: «Парни, сейчас пока не радуемся, там должен ещё «Факел» сыграть, пока никуда не вышли». Смотрю, Султон соображает. Процесс пошёл. К Лебеденко вообще подходить опасно. У него в глазах было написано: «Мне 39 лет, и я вышел в Премьер-Лигу. Хочешь мне что-то сказать?» Там можно было отхватить. Генрихович тоже всё, задачу выполнил. Говорю: «Стопэ». Ну и постепенно всё гаснет, гаснет. Объясняю, что «Факел» играет сразу после нас. Если там результат не сложится, то нам придётся настраиваться на игру с «Кубанью». Через час мы узнаём, что «Факел» выиграл. И, соответственно, никуда мы не вышли. Даже можем упасть с первого места на третье», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».