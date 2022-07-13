Глава «Торпедо»: партнёрство с блогерами? Наши великие Овечкины в небесной лиге играют

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о том, может ли клуб прийти к сотрудничеству с блогерами. Он также поделился мнением о матче московского «Динамо» и «Амкала», в котором принял участие российский хоккеист Александр Овечкин.



«Динамо» сделало красивую историю, молодцы. Саша Овечкин – патриот. Вот деревья сажал в Красноярске – у меня друзья с ним фотографировались. Момент, когда он бежит и от него отлетает соперник, – это уже мем. Смотришь на добрые глаза Овечкина и понимаешь, что это наш человек. Ни в коем случае не пиарится на своём патриотизме. А что касается «Торпедо», то мне вроде писали ребята из «Амкала». То ли Димка Егоров, то ли ещё кто-то. У нас же это на Ганичева переходит, и там все идеи умирают (улыбается). У нас нет, к сожалению, своего Саши Овечкина. Если бы был, то мы бы тоже сыграли с блогерами. Наши великие Овечкины в небесной лиге уже играют», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».