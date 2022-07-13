«Барселона» объявила о договорённости с «Лидсом» о трансфере Рафиньи

«Барселона» на официальном сайте объявила о договорённости о трансфере нападающего «Лидс Юнайтед» Рафиньи. Соглашение 25-летнего бразильского игрока с каталонским клубом будет заключено после прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Рафинья выступал за «Лидс» с 2020 года. Всего бразильский форвард принял участие в 67 матчах за английскую команду, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее Рафинья играл в составе клубов «Аваи», «Витория Гимарайнш», «Спортинг» и «Ренн». С 2021 года нападающий вызывается в национальную команду Бразилии.

По итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры. Чемпионом страны стал «Реал». Новый розыгрыш чемпионата Испании начнётся 12 августа.