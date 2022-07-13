Вратарь «Локомотива» Худяков объяснил слова про перчатки, заказанные у голкипера «Амкала»
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Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал своё высказывание о перчатках, которые он заказал у голкипера блогерского футбольного клуба «Амкал» Евгения Спирякова.
«Выражаю огромную благодарность сотрудникам компании adidas, моим партнёрам Егору Посадкову и Алексею Савуле за то, что они помогали и помогают с экипировкой, начиная с юношеского этапа моей карьеры и до сегодняшнего дня! Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете мне, она неоценима!
То, что вышло в прессе, выражено чуть-чуть неверно. Имелось в виду, что появилось желание получить новую модель экипировки, но поставки в компанию не происходили долгое время, и поэтому я заказал в магазине!» — написал Худяков на своей странице в социальных сетях.
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