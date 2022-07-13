Ал. Мостовой: если бы Каттани не ушёл, Ребров никогда бы не был спортивным директором

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке». Он назвал причину, по которой Артём Ребров занял пост спортивного директора клуба.



«Просто Ребров сейчас там ближе всех находится. Он был там в какой-то должности. За три дня до чемпионата надо кого-то назначить. Назначили и назначили. У меня нет никаких эмоций касательно этого.



Может ли он стать спортивным директором на постоянной основе? Трудно сказать. Я видел много спортивных директоров: у кого-то получается, у кого-то не получается. Это очень важная должность. Был бы кто-то ближе Реброва, другого бы поставили. Если бы не ушёл Каттани, то Ребров никогда бы не был спортивным директором. Какая-то цирковая история в «Спартаке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме Лука Каттани покинул «Спартак»