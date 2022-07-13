Шикунов: Каттани привёз Абаскаля в «Спартак» и оставил одного — ему тоже недолго осталось

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на уход Луки Каттани, который занимал этот пост с конца прошлого года. Он отметил, что это стало для него неожиданностью.



«Для меня уход Каттани также неожидан, как и для вас. Почему так произошло? Я слышал много версий, но что реально произошло, знают только внутри клуба. Абаскалю тоже недолго осталось в «Спартаке». Вы правильно вспомнили историю с Виторией, которого пригласил Попов, позже покинувший должность спортивного директора. Абаскаля я вообще не знаю, как и его возможности. «Спартак» всё-таки большущий клуб: в каком состоянии он бы ни был, его должны тренировать большие тренеры.



Сколько продержится Абаскаль? Не могу сказать, не знаю, как к нему относятся внутри команды. Всё же зависит от того, как «Спартак» начнёт сезон, какие будут результаты, сколько его будут терпеть руководители. Понимаю, как тяжело сейчас будет Абаскалю. Ужасная ситуация: привёз Абаскаля, оставил его одного в клубе, а сам уехал», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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