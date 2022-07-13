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Сборная Нидерландов одержала победу в матче с Португалией на женском Евро

Сборная Нидерландов одержала победу в матче с Португалией на женском Евро
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия) и завершилась победой голландских футболисток со счётом 3:2.

На седьмой минуте матча сборная Нидерландов вышла вперёд. Гол после навеса с углового на счету полузащитницы Дамарис Эгурролы.

Второй мяч в ворота Португалии после ошибки в обороне забила защитница команды Нидерландов Стефани ван дер Грагт. Это произошло на 16-й минуте встречи.

За Португалию с пенальти на 38-й минуте отличилась Карол Кошта, с её передачи в самом начале второго тайма забила Диана Силва.

Победный мяч в составе голландок на счету Даниэль ван де Донк, полузащитница отличилась на 62-й минуте.

Также свой матч сегодня провели соперницы Нидерландов и Португалии по группе С сборные Швеции и Швейцарии. Шведки оказались сильнее, игра завершилась со счётом 2:1.

По завершении второго тура голландки лидируют в группе С. Швеция расположилась на втором месте, Португалия — третья, Швейцария — четвёртая.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
3 : 2
Португалия (ж)
1:0 Эгуррола – 7'   2:0 ван дер Грагт – 16'   2:1 Кошта – 38' (пен)   2:2 Силва – 47'   3:2 ван де Донк – 62'
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