Марсело может пополнить «Монцу»

Бразильский защитник Марсело, покинувший мадридский «Реал» по окончании этого сезона, может пополнить новичка Серии А «Монцу», сообщает AS.



По информации источника, итальянский клуб всерьёз настроен усилиться известными игроками, чтобы попасть сразу в топ-10 чемпионата Италии с первого сезона. Это и стало главной причиной предложить контракту бразильцу. Представители клуба попытались убедить Марсело замыслом их проекта, но ответа на своё предложение пока не получили.



Напомним, 34-летний Марсело выступал за испанскую команду больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

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