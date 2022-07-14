Дембеле продлил контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле продлил контракт с каталонской командой. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Новое соглашение между французом и каталонцами действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что форвард, который на данный момент находится в статусе свободного агента, согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с каталонцами.

Напомним, Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.

Подопечные Хави заняли второе место по результатам сезона-2021/2022.