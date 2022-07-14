Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга

Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Барселоной» о переходе нидерландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Стоимость трансфера составит € 85 млн. Гарантированная сумма сделки — около € 75 млн плюс бонусы.

Личные условия контракта всё ещё остаются нерешённым вопросом, так как приоритет де Йонга — остаться в «Барселоне».

Напомним, ранее поступала информация, что агенты нидерландского полузащитника Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили «Барселоне», что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022