Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Барселоной» о переходе нидерландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Стоимость трансфера составит € 85 млн. Гарантированная сумма сделки — около € 75 млн плюс бонусы.



Личные условия контракта всё ещё остаются нерешённым вопросом, так как приоритет де Йонга — остаться в «Барселоне».



Напомним, ранее поступала информация, что агенты нидерландского полузащитника Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили «Барселоне», что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.