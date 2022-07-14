В «Спартаке» объяснили, почему Ребров сменил Каттани на посту спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему сменщиком Луки Каттани на посту спортивного директора красно-белых стал Артём Ребров, который ранее занимал должность технического координатора красно-белых.
«До зимы на посту спортивного директора «Спартака» точно никого не будет. Мы посмотрим, исходя из ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артёмом Ребровым. Сразу говорю, что в Артёма заложена достаточно хорошая база благодаря совместной работе с Лукой. Он уже достаточно активно участвует в процессе, имеет все контакты, все задачи. В тесном взаимодействии он находится с тренером. Поэтому очень надеюсь, что мы всё доработаем и Артём вполне будет готов к тому, чтобы большую роль работы спортивного блока взять на себя», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 14 июля 2022
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