«Мы закупились ещё до всех событий». Гендиректор «Урала» — о новой форме клуба

Футболисты «Урала» продолжат выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.



«Мы давно закупили новые комплекты, ещё до всех событий. Три комплекта игровой формы Nike», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня футбольный клуб «Урал» презентовал два комплекта игровой экипировки на сезон-2022/2023.



Новый домашний комплект формы «Урала» выполнен в зелёно-оранжевых цветах, узор на футболке напоминает языки пламени. Гостевой комплект экипировки — в более традиционном белом цвете с неброскими оранжевыми полосками.

В минувшем сезоне «шмели» заняли 12-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав за весь сезон 30 очков.