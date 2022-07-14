«Мы закупились ещё до всех событий». Гендиректор «Урала» — о новой форме клуба
Поделиться
Футболисты «Урала» продолжат выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
«Мы давно закупили новые комплекты, ещё до всех событий. Три комплекта игровой формы Nike», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня футбольный клуб «Урал» презентовал два комплекта игровой экипировки на сезон-2022/2023.
Новый домашний комплект формы «Урала» выполнен в зелёно-оранжевых цветах, узор на футболке напоминает языки пламени. Гостевой комплект экипировки — в более традиционном белом цвете с неброскими оранжевыми полосками.
В минувшем сезоне «шмели» заняли 12-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав за весь сезон 30 очков.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:22
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:08
Партнерский контент