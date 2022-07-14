«Сочи» начнёт сезон-2022/2023 в РПЛ в новой форме от Puma
Поделиться
«Сочи» начнёт сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге в новой форме. У клуба будет новая экипировка от Puma – ожидается, что команда начнёт сезон уже в обновлённых комплектах, сообщили «Чемпионату» в клубе. По дизайну произошли незначительные изменения: основная форма останется белой, но с другим рисунком.
Напомним, «Сочи» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 сыгранных туров и опередил «Динамо» на три балла.
Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» начнёт матчем с московским «Торпедо». Встреча состоится 17 июля в 15:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Обслужит встречу бригада Сергея Иванова.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
18:35
-
18:27
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:43
Партнерский контент