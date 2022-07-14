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«Сочи» начнёт сезон-2022/2023 в РПЛ в новой форме от Puma

«Сочи» начнёт сезон-2022/2023 в РПЛ в новой форме от Puma
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«Сочи» начнёт сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге в новой форме. У клуба будет новая экипировка от Puma – ожидается, что команда начнёт сезон уже в обновлённых комплектах, сообщили «Чемпионату» в клубе. По дизайну произошли незначительные изменения: основная форма останется белой, но с другим рисунком.

Напомним, «Сочи» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 сыгранных туров и опередил «Динамо» на три балла.

Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» начнёт матчем с московским «Торпедо». Встреча состоится 17 июля в 15:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Обслужит встречу бригада Сергея Иванова.

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