Ди Марцио: Фабрегас перейдёт в клуб Серии Б «Комо»
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Испанский полузащитник Сеск Фабрегас перейдёт в клуб «Комо 1907», выступающий в Серии Б, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Контракт с игроком будет подписан до лета 2024 года.
С июля 35-летний Фабрегас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Монако». Там испанец провёл 68 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.
Фабрегас также выступал за лондонские «Челси» и «Арсенал», испанскую «Барселону».
Вместе со сборной Испании полузащитник становился чемпионом мира в 2010 году и дважды — чемпионом Европы (2008 и 2012).
За национальную команду у Фабрегаса 110 матчей и 15 голов.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.
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