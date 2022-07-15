Ди Марцио: Фабрегас перейдёт в клуб Серии Б «Комо»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас перейдёт в клуб «Комо 1907», выступающий в Серии Б, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт с игроком будет подписан до лета 2024 года.

С июля 35-летний Фабрегас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Монако». Там испанец провёл 68 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

Фабрегас также выступал за лондонские «Челси» и «Арсенал», испанскую «Барселону».

Вместе со сборной Испании полузащитник становился чемпионом мира в 2010 году и дважды — чемпионом Европы (2008 и 2012).

За национальную команду у Фабрегаса 110 матчей и 15 голов.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.