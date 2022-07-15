Евро-2022 стал самым посещаемым женским чемпионатом Европы в истории. Впереди — 15 матчей
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На женском чемпионате Европы был установлен новый рекорд. Как сообщают организаторы, Евро-2022 стал самым посещаемым чемпионатом Европы в истории. Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2017. Тот турнир посетили 240 045 зрителей. Этот результат уже превзойдён, и это при том, что на чемпионате Европы 2022 года состоятся ещё 15 матчей.
Турнир проходит в Англии. Накануне, 14 июля, состоялись два матча. Сборные Финляндии и Италии сыграли вничью со счётом 1:1. А Франция обыграла Бельгию со счётом 2:1.
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Сборная России должна была принять участие в турнире, но из-за украинских событий команду отстранили от соревнований.
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