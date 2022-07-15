Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евро-2022 стал самым посещаемым женским чемпионатом Европы в истории. Впереди — 15 матчей

Евро-2022 стал самым посещаемым женским чемпионатом Европы в истории. Впереди — 15 матчей
Комментарии

На женском чемпионате Европы был установлен новый рекорд. Как сообщают организаторы, Евро-2022 стал самым посещаемым чемпионатом Европы в истории. Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2017. Тот турнир посетили 240 045 зрителей. Этот результат уже превзойдён, и это при том, что на чемпионате Европы 2022 года состоятся ещё 15 матчей.

Турнир проходит в Англии. Накануне, 14 июля, состоялись два матча. Сборные Финляндии и Италии сыграли вничью со счётом 1:1. А Франция обыграла Бельгию со счётом 2:1.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сборная России должна была принять участие в турнире, но из-за украинских событий команду отстранили от соревнований.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022