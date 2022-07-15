Сборная Франции заняла первое место в группе на женском Евро
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Сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф с первого места на женском чемпионате Европы — 2022.
В первом матче турнира, сыгранном 10 июля, француженки уверенно обыграли итальянок со счётом 5:1. 14 июля, во второй игре группового этапа, Франция оказалась сильнее Бельгии, одержав победу со счётом 2:1.
Лидер сборной Франции Мари-Антуанетт Катото получила повреждение в игре с бельгийками и была заменена в первом тайме.
Французскую команду на этом турнире возглавляет 47-летняя специалистка Коринн Дьякр.
Француженки с шестью очками лидируют в группе D. На втором месте сборная Исландии, у неё два очка. Третья — Бельгия, четвёртая — Италия, у обеих команд по одному очку.
Ранее выход в плей-офф себе обеспечили сборные Англии и Германии.
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