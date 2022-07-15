Яка Бийол: никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства

Полузащитник Яка Бийол, который покинул ЦСКА и перешёл в «Удинезе», объяснил своё решение продолжить карьеру в чемпионате Италии. Он отметил, что сделал этот выбор совместно со своей семьёй, а также с девушкой. Кроме того, он поблагодарил армейцев за понимание.
«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьёй, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось.
Клуб здесь ни при чём. Это моё личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали», — цитирует Бийола «РБ-Спорт».
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