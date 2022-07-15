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Хёрдур Магнуссон обратился к Яке Бийолу, перешедшему из ЦСКА в «Удинезе»

Хёрдур Магнуссон обратился к Яке Бийолу, перешедшему из ЦСКА в «Удинезе»
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29-летний исландский экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, ставший игроком греческого «Панатинаикоса» в нынешнее межсезонье, выступил с обращением к словенскому хавбеку Яке Бийолу, который накануне завершил свой переход из армейского клуба в итальянский «Удинезе».

«Огромной удачи, мужчина! Будем следить за тобой в Серии А, брат. Наслаждайся этим!» — гласит публикация Магнуссона в одной из социальных сетей.

Согласно данным портала Transfermarkt, переход Бийола обошёлся «Удинезе» в € 4 млн. С игроком заключён контракт до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне словенец провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Всего в составе армейцев он успел провести 96 встреч. В 2018 году его приобретали у словенского «Рудара» за € 400 тыс.

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