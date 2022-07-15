Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 после 2-го тура группового этапа

Главным фаворитом женского чемпионата Европы — 2022 после двух сыгранных туров группового этапа является сборная Франции, информирует The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы француженок на Евро в 27%.

На втором месте в списке фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера — сборная Англии (вероятность победы — 24,1%). Замыкает тройку лидеров Германия (19,6%).

Топ-10 фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера:

Франция — 27% Англия — 24,1% Германия — 19,6% Швеция — 9,8% Испания — 5,4% Нидерланды — 4,4% Бельгия — 2,4% Италия — 2,4% Исландия — 1,6% Швейцария — 1%

Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.