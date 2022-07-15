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Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 после 2-го тура группового этапа

Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 после 2-го тура группового этапа
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Главным фаворитом женского чемпионата Европы — 2022 после двух сыгранных туров группового этапа является сборная Франции, информирует The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы француженок на Евро в 27%.

На втором месте в списке фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера — сборная Англии (вероятность победы — 24,1%). Замыкает тройку лидеров Германия (19,6%).

Топ-10 фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера:

  1. Франция — 27%
  2. Англия — 24,1%
  3. Германия — 19,6%
  4. Швеция — 9,8%
  5. Испания — 5,4%
  6. Нидерланды — 4,4%
  7. Бельгия — 2,4%
  8. Италия — 2,4%
  9. Исландия — 1,6%
  10. Швейцария — 1%

Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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