Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 после 2-го тура группового этапа
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Главным фаворитом женского чемпионата Европы — 2022 после двух сыгранных туров группового этапа является сборная Франции, информирует The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы француженок на Евро в 27%.
На втором месте в списке фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера — сборная Англии (вероятность победы — 24,1%). Замыкает тройку лидеров Германия (19,6%).
Топ-10 фаворитов женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера:
- Франция — 27%
- Англия — 24,1%
- Германия — 19,6%
- Швеция — 9,8%
- Испания — 5,4%
- Нидерланды — 4,4%
- Бельгия — 2,4%
- Италия — 2,4%
- Исландия — 1,6%
- Швейцария — 1%
Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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