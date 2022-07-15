«Спартак» попросил начать матч 1-го тура с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове

«Спартак» попросил начать матч 1-го тура с «Ахматом» с минуты молчания в память об умершем экс-игроке клуба Александре Козлове.



«Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».



Ранее стало известно, что умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб. У него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий», за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.



Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. Александр Козлов становился серебряным призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.