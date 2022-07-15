Баженов рассказал, каким ему запомнился ушедший из жизни Александр Козлов
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новости о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.
«Последний раз мы с Александром виделись на сборах, когда он играл за какую-то армянскую команду, а я за «Долгопрудный». Пересеклись в Сочи. Поприветствовали друг друга. А так, к сожалению, мы не общались.
На всех молодых игроков в «Спартаке» возлагали большие надежды. Сашка тоже отличался скоростью, хорошо владел мячом, мог обыграть один в один. Очень быстрый был. Таким запомнился. Хороший парень был. Пару раз подвозил его, по дороге было. Скромный достаточно. Большое несчастье для нас, для футболистов, для болельщиков», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по темеУмер 29-летний экс-футболист «Спартака» Александр Козлов
Комментарии
- 15 июля 2022
-
14:38
-
14:35
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:34
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
12:02
-
11:47
Партнерский контент