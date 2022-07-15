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Баженов рассказал, каким ему запомнился ушедший из жизни Александр Козлов

Баженов рассказал, каким ему запомнился ушедший из жизни Александр Козлов
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новости о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.

«Последний раз мы с Александром виделись на сборах, когда он играл за какую-то армянскую команду, а я за «Долгопрудный». Пересеклись в Сочи. Поприветствовали друг друга. А так, к сожалению, мы не общались.

На всех молодых игроков в «Спартаке» возлагали большие надежды. Сашка тоже отличался скоростью, хорошо владел мячом, мог обыграть один в один. Очень быстрый был. Таким запомнился. Хороший парень был. Пару раз подвозил его, по дороге было. Скромный достаточно. Большое несчастье для нас, для футболистов, для болельщиков», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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