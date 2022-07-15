Глава ФК «БроукБойз»: встречался с Козловым вчера — добрый парень, всё у него было хорошо

Глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о последней встрече с умершим сегодня экс-футболистом «Спартака» Александром Козловым.
«Я с ним вчера вечером встречался, мы где-то около часа разговаривали. Добрый, открытый парень. Всё у него было хорошо: не пил, не курил, думал о футболе и хотел в него играть. Даже на улице мимо какой-то бездомный проходил, денег просил – Козлов ему сотку сразу дал.
Показывал фотографии с детьми – 6 и 9 лет. Очень хотелось ему помочь, чтобы он и играл, и тренировал. Чтобы о нём вспоминали. Сейчас хочется открыть сбор средств, чтобы это сделал и «Спартак». Потому что Саня через всю жизнь пронёс, что он спартаковец», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 15 июля 2022
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