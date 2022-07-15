Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о мотивации работать в футболе после 24 февраля

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о мотивации работать в футболе после 24 февраля. Он отметил, что ничего существенным образом не изменилось. Появилась возможность выстроить систему, потому что футбол ― это бизнес.
«Как работать в футболе после 24 февраля? Это дело и любовь всей нашей жизни. Какая ещё нужна мотивация? Мы занимаемся любимым делом, значит, мы счастливые люди. У многих этого нет. Футбол ― наша страсть и вдохновение, это супер. Нужно трудиться, мы творцы своего счастья. Надо проводить анализ, принимать вдумчивые решения, учиться у других. Раньше учились у нас, теперь наша очередь. Нужно выстроить систему, ведь футбол ― это бизнес», ― сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 15 июля 2022
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