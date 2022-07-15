Кавазашвили — о смерти Козлова: он же ещё ничего не увидел в жизни. Разве так можно?
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новости о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.
«Для меня это слёзы, больше ничего. В таком возрасте умереть – это просто ужасно. Теряем молодых футболистов. Он же ещё ничего не увидел в жизни. Разве так можно? Несправедливо. Мои соболезнования его близким», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее стало известно, что умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет. По появившейся информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч.
Новость по темеУмер 29-летний экс-футболист «Спартака» Александр Козлов
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