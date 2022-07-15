Кавазашвили — о смерти Козлова: он же ещё ничего не увидел в жизни. Разве так можно?

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новости о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.



«Для меня это слёзы, больше ничего. В таком возрасте умереть – это просто ужасно. Теряем молодых футболистов. Он же ещё ничего не увидел в жизни. Разве так можно? Несправедливо. Мои соболезнования его близким», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее стало известно, что умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет. По появившейся информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч.