«Ахмат» презентовал Агаларова роликом в стиле «Санта-Барбары»

Грозненский «Ахмат» презентовал трансфер Гамида Агаларова из «Уфы» креативным видеороликом, который стилизован под титры известного сериала «Санта-Барбара».
Напомним, 21-летний форвард подписал с «Ахматом» контракт сроком на три года. Гамид будет выступать за «Ахмат» под 77-м номером. Уже сегодня вечером он проведёт первую тренировку с новой командой.
Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова € 1,5 млн + 50% с последующей продажи нападающего.
Форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Сообщалось, что у Агаларова были предложения от португальских и бельгийских команд.
Гамид Агаларов стал лучшим молодым игроком России сезона-2021/2022 по версии «Чемпионата»
- 15 июля 2022
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