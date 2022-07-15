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Гаврилов — о смерти Ярцева: очень страшные вещи. Только утром разговаривали по телефону

Гаврилов — о смерти Ярцева: очень страшные вещи. Только утром разговаривали по телефону
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.

«Да вы что! Я вообще ничего не знаю. Утром сегодня Александр Кокарев с ним разговаривал по телефону. Завтра ветеранская команда едет в Кольчугино на турнир. Георгий Саныч должен ехать вместе с командой. Собирают человек десять, не знаю, кто там ещё будет. Я в шоке! Первый раз слышу. Это очень страшные вещи…» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В качестве главного тренера Георгий Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке».

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