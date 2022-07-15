Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов перешёл в «Крылья Советов». Футболист подписал соглашение с самарским клубом на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитываем на этого футболиста и ждём, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», – сказал генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев.
В прошлом сезоне Хубулов провёл 29 матчей, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Всего за владикавказцев Владимир сыграл 58 игр, забил 10 мячей и отдал четыре голевых передачи.
21-летний Владимир Хубулов – воспитанник осетинского футбола. Он выступал за дублирующие составы «Зенита» и грозненского «Ахмата». Есть опыт выступления за молодёжную сборную России.
- 15 июля 2022
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