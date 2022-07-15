Футболист «Химок» Кухарчук: не знал, что футболистам тоже нужно оформлять Fan ID

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук признался в том, что не знал о необходимости оформления «карты болельщика» (Fan ID) для футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Оформлял ли Fan ID? Нет. Я надеюсь, что в этом сезоне в первый и последний раз смотрю футбол на трибуне. Потом выйду на поле. Игрокам тоже нужно оформлять? Да? Пусть занимается руководство. Не знал. Роман Игоревич говорил, что всем составом поедем в МФЦ оформлять? Если надо — значит, надо. Съездим. Ничего зазорного в этом нет», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

31-летний Кухарчук пропускает стартовый матч чемпионата России — 2022/2023 из-за травмы. Полузащитник выступает за подмосковную команду с 2019 года.