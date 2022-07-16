Идову: в «Химках» не хотят после сезона опять играть стыки и висеть на волоске
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Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о целях подмосковной команды на сезон. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли 13-е место.
«Задача минимум — остаться в РПЛ? Можно так сказать. Этот момент особо не обсуждался. Задача — в каждой игре выходить, по максимуму побеждать. Желательно, чтобы повторился позапрошлый сезон — восьмое место. Может, даже ещё и лучше.
Не хочется после сезона опять играть стыки, висеть на волоске, на нервяках. Надо идти уверенно, играть в футбол, зарабатывать очки — со спокойной душой играть и получать удовольствие», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня команда Сергея Юрана сыграла вничью с «Зенитом».
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