Идову: в «Химках» не хотят после сезона опять играть стыки и висеть на волоске

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о целях подмосковной команды на сезон. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли 13-е место.

«Задача минимум — остаться в РПЛ? Можно так сказать. Этот момент особо не обсуждался. Задача — в каждой игре выходить, по максимуму побеждать. Желательно, чтобы повторился позапрошлый сезон — восьмое место. Может, даже ещё и лучше.



Не хочется после сезона опять играть стыки, висеть на волоске, на нервяках. Надо идти уверенно, играть в футбол, зарабатывать очки — со спокойной душой играть и получать удовольствие», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня команда Сергея Юрана сыграла вничью с «Зенитом».