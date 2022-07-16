«Барселона» достигла договорённости с «Баварией» о переходе Левандовского

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». Все нюансы трансфера наконец согласованы клубами, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.



Соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до 2025 года, а официальное объявление о трансфере ожидается уже в эти выходные. «Бавария» получит за переход € 50 млн.

Отмечается, что в течение всего прошедшего по окончании сезона времени Левандовски категорически не желал вести переговоры с «Челси» или «ПСЖ», твёрдо настаивая только на одном варианте продолжения карьеры – «Барселона».

В прошлом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах «Баварии» во всех турнирах, забил 50 голов (35 в Бундеслиге, 13 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии) и отдал семь результативных передач.