Британский комментатор резко ответил на слова журналистки о слишком белой сборной Англии

Британский комментатор Майк Грэм отреагировал на слова журналистки BBC о том, что в женской сборной Англии выступают только белые футболистки.
«Оказывается, в женской сборной Англии недостаточно расового разнообразия. Представляете? Да, слишком белая команда. Женщину, которая это сказала, зовут Эйлид Барбор. Если не ошибаюсь, она бывшая футболистка, а сейчас работает комментатором на BBC. Это, дамы и господа, центральное телевидение, государственный телеканал. Это то, что мы с вами оплачиваем.
Насколько смехотворно говорить, что женская сборная Англии, победившая и вышедшая из группы на Евро, слишком белая? Просто невероятно. Да что не так с этими людьми? Будут ли они давать те же комментарии в адрес женской сборной Нигерии, потому что она слишком чёрная? Вероятно, нет. Потрясающе», — сказал Грэм на YouTube-канале TalkTV.
Напомним, сборная Англии выиграла свою группу и вышла в четвертьфинал женского Евро-2022.
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