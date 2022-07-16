Британский комментатор резко ответил на слова журналистки о слишком белой сборной Англии

Британский комментатор Майк Грэм отреагировал на слова журналистки BBC о том, что в женской сборной Англии выступают только белые футболистки.

«Оказывается, в женской сборной Англии недостаточно расового разнообразия. Представляете? Да, слишком белая команда. Женщину, которая это сказала, зовут Эйлид Барбор. Если не ошибаюсь, она бывшая футболистка, а сейчас работает комментатором на BBC. Это, дамы и господа, центральное телевидение, государственный телеканал. Это то, что мы с вами оплачиваем.

Насколько смехотворно говорить, что женская сборная Англии, победившая и вышедшая из группы на Евро, слишком белая? Просто невероятно. Да что не так с этими людьми? Будут ли они давать те же комментарии в адрес женской сборной Нигерии, потому что она слишком чёрная? Вероятно, нет. Потрясающе», — сказал Грэм на YouTube-канале TalkTV.

Напомним, сборная Англии выиграла свою группу и вышла в четвертьфинал женского Евро-2022.