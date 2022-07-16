Прудников — о смерти Александра Козлова: это странно, в командах должно быть обследование

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Прудников высказал мнение о смерти футболиста Александра Козлова.

«Очень жалко, что молодые ребята в таком возрасте уходят. Это странно, в командах должно быть обследование. Понятно, что тромб, но команды должны обследовать и выявлять такие моменты.



Саша был хорошим парнем, талантливым. Мог заиграть в «Спартаке», но чуть-чуть не повезло. Знал его ещё по академии. Очень жалко», — приводит слова Александра Прудникова Sport24.

Напомним, вчера стало известно о том, что воспитанник «Спартака» Александр Козлов скончался после оторвавшегося тромба. На момент трагедии футболисту было 29 лет. Козлов выступал за «Спартак» с 2010 по 2016 год.

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