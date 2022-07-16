Футболист «Химок» Камышев: Fan ID пока не оформлял. Может, его отменят

Полузащитник «Химок» Илья Камышев поделился мнением о введении Fan ID на стадионах РПЛ. Кроме того, он рассказал о причинах, по которым некоторые игроки подмосковного клуба пропустили встречу первого тура с «Зенитом» (1:1).
«Fan ID пока ещё не оформлял. Нам ничего не говорят, поэтому пока спокойно. Может, его отменят. Надеюсь ли я на это? Есть закон. Если скажут оформлять, то надо придерживаться.
Почему не играли Кухарчук и Садыгов? Небольшие травмы, скоро восстановятся.
Набиуллин? Он тренируется, всё с ним в порядке. Пускай сам всё расскажет — он пока в команде. Пока? Набиуллин в команде. Были ли у Юрана с ним разногласия? Спросите Сергея Николаевича. Я не знаю. Всё нормально, я с ним дружу — мы общаемся», — передаёт слова Камышева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова.
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