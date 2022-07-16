Камышев: задача-максимум для «Химок» — стать чемпионом. Почему нет?

Полузащитник «Химок» Илья Камышев рассказал о задачах подмосковного клуба на нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги после матча первого тура с «Зенитом» (1:1).
«Касательно целей на сезон – идём от игры к игре. Наверное, задача-минимум — остаться в РПЛ, а максимум — стать чемпионом! Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», — передаёт слова Камышева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова.
Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Это было четвёртое подряд чемпионство петербургского клуба. «Химки» спаслись от вылета из РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» с общим счётом 3:1.
- 16 июля 2022
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