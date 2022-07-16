«Ахмат» арендовал хавбека «Ростова» Кирилла Фольмера

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер перешёл в грозненский «Ахмат» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Желаем Кириллу успешных выступлений», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Напомним, Фольмер — воспитанник московского «Спартака». Полузащитник выступает за «Ростов» с февраля 2021 года. В минувшем сезоне 22-летний российский футболист провёл за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Всего за ростовский клуб Фольмер сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока средней линии поля в € 400 тыс.