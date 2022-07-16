Иванов — журналистам: мой штраф за оскорбление судей? Думал, вы мне и соберёте

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о штрафе за оскорбление судей и предложил журналистам собрать сумму для его погашения.

«Я сегодня тихо себя вёл. Думал, вы мне раз раз и соберёте. 150 тысяч так и осталось. Никто ещё ни копейки не дал», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча ЦСКА — «Урал» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) состоялась сегодня, 16 июля. Матч завершился победой домашней команды со счётом 2:0 — отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

Ранее президент клуба из Екатеринбурга высказался о возможном подписании контракта с хавбеком Магомедом Оздоевым, не исключив трансфер свободного агента в свою команду. 29-летний Оздоев находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом».