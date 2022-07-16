Обляков — об отъезде Эджуке: у ЦСКА есть другие игроки, способные решать задачи

Российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» поделился мыслями об уходе нападающего Чидеры Эджуке.

«Эджуке — самостоятельный игрок. Так он решил, уехать из ЦСКА было его решением. У нас есть другие игроки, способные решать задачи», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, 13 июля берлинская «Герта» объявила о переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке. Игрока атаки арендовали до конца сезона-2022/2023.

В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Эджуке принял участие в 30 матчах за армейцев, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. По мнению интернет-портала Transfermarkt, форвард стоит € 7,5 млн.