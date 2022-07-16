Быстров: уход Каттани — дебилизм в тяжёлой форме

Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
«Мостовой сказал, что это цирк, а от меня напишите, что это дебилизм в тяжёлой форме. Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привёл великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду». Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил», — сказал Быстров в интервью Sport24.
Напомним, 13 июля пресс-служба красно-белых объявила об уходе итальянца со своего поста. Каттани возглавлял «Спартак» с конца прошлого года.
В сезоне-2021/2022 клуб выиграл Кубок России и занял 10-е место в РПЛ.
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