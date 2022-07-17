А. Медведев: РПЛ будет интересной, несмотря на брюзжание специалистов и псевдоспециалистов

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился своим мнением о матче с «Химками» (1:1) и об интриге в РПЛ в новом сезоне.
«Этот результат, как обратил внимание Сергей Богданович, заслуженный. Несмотря на доминирование в первом тайме и хорошо забитый гол, команда снизила интенсивность и скорость передвижения по полю. Хорошая оборона «Химок», которую поставил Сергей Юран, — пять защитников, строго выдерживавших линию, — не создавала больших разрывов по горизонтали между линиями, не позволила развить результат.
Во втором тайме владение мячом изменилось, у «Химок» стали проходить острые контратаки — я насчитал три голевых момента у Александра Руденко, были и ещё моменты. Результат мог быть и не ничейным, а в пользу «Химок». Это ещё раз показывает, что на одном мастерстве в нашем чемпионате победить невозможно. Это обещает нам интересный турнир, несмотря на брюзжание многих специалистов и псевдоспециалистов.
После забитого мяча игра перестала идти по правильному сценарию. Думаю, что нельзя играть на первой или второй скорости, нужно действовать на повышенных скоростях и даже включать турбонаддув», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 17 июля 2022
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