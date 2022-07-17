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Главный тренер «Торпедо» Бородюк высказался о трансферах команды

Главный тренер «Торпедо» Бородюк высказался о трансферах команды
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о трансферах команды. Специалист заявил, что в московском клубе ещё планируют укрепить состав до закрытия трансферного окна.

«У нас есть спортивный директор, который хорошо работает. Думаю, приобретения будут. Ведутся некоторые игроки. Сейчас приехал Смольников. Мы приобрели Кутепова, но он получил травму. Приобрели трёх молодых ребят. Молодёжь плюс опыт дадут нам эффект. У нас есть две позиции, которые нужно усилить. Будем усиливаться», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 17 июля, «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ уступило «Сочи» со счётом 1:3. Москвичи в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, но завоевали путёвку в элитный дивизион.

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