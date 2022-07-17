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Мелкадзе: надоели судейские скандалы со «Спартаком». Как стадион построили, так постоянно

Мелкадзе: надоели судейские скандалы со «Спартаком». Как стадион построили, так постоянно
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что ему надоели постоянные судейские скандалы в матчах «Спартака».

«Конечно, жду матч со «Спартаком». Если забью, то не буду радоваться. «Спартак» меня вырастил, там я научился играть в футбол. Удивляют ли постоянные судейские скандалы в «Спартаке»? Надоели эти скандалы уже. Не удивляет, потому что они постоянно. Как новый стадион построили, так постоянно.

Понятно, что на «Спартак» будет чуть иной настрой, нежели на «Торпедо». Но ничего сверхъестественного. Настрой, как на сильную команду. У меня с «Зенитом» и «Спартаком» одинаковый настрой будет. Доказать Федотову в матче с ЦСКА? Есть такое. Но как доказать: сыграть, свои сильные стороны показать», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.

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