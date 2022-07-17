Плутник — о «Локомотиве»: согласен, что «Нижний» надо обыгрывать и с таким судейством

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1. Плутник остался недоволен судейством, в концовке матча арбитр Василий Казарцев отказался назначить пенальти в ворота нижегородцев за игру рукой в штрафной.



«Локомотив» может лучше играть. Такое судейство не красит наш чемпионат и не делает сильнее. Просто слабое судейство. Я говорю не по конкретному эпизоду, а в целом: так не судят в современных чемпионатах. Согласен, что «Нижний» надо обыгрывать и с таким судейством», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.