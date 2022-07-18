Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо: мой финт? Вы такими вопросами убиваете людей

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос о неудавшемся финте в матче первого тура чемпионата России с «Торпедо» (3:1). Бразилец вошел в чужую штрафную и попытался пробить по мячу, но промахнулся, развернувшись при этом на 360 градусов.

«Мой финт? Это не финт. Поле сухое. Не получилось ударить. Вы такими вопросами убиваете людей. Вы же можете задавать другие вопросы. объяснить технику этого момента? У меня техники нет, вот поэтому», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с 2020 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

В следующем туре чемпионата России «Сочи» встретится с ЦСКА. Матч состоится 23 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 15:00 мск.