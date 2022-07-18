«Полная ерунда». Экс-тренер «Спартака-2» ответил Каттани на слова о клубе

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на слова экс-спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который поставил под сомнение целесообразность существования «Спартака-2».

«Полная ерунда. В чемпионском сезоне практически вся скамейка была из «Спартака-2» (плюс Кутепов на поле). У большой команды на лавке всегда будут обиженные, недовольные, и всё это влияет на тренировочный процесс, на атмосферу. А когда там сидят свои ребята, которые тебя поддерживают, это очень важно. Они уже достаточно конкурентоспособны, амбициозны, но при этом всей душой за родной клуб. Набери скамейку из молодёжной команды или академии — будет не то. Сырые. Основные футболисты это сразу почувствуют, им просто неинтересно будет играть на тренировках против «фишек». Конкурентная среда сразу пропадает. Для меня странно, как можно это не понимать.

С моей точки зрения такая структура, как «Спартак-2», нужна, и рано или поздно клуб к ней вернётся. Потому что переход из детско-юношеского и молодёжного футбола во взрослый очень непростой. «Спартак» много вкладывает в свою академию, она даёт большое количество перспективных ребят. Но довести их до первой команды без такой промежуточной ступеньки архисложно. Разница в уровне между молодёжным первенством и Премьер-Лигой гигантская», — сказал Бушманов в эксклюзивном интервью Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.