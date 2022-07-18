Серж Орье близок к переходу в «Атлетико»

Правый защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье близок к переходу в мадридский «Атлетико», сообщает AS.



По информации издания, футболист, который находится в статусе свободного агента всерьёз заинтересовал клуб из Мадрида, который желает согласовать контракт с игроком в это текущее трансферное окно.



В минувшем сезоне Серж Орье провёл за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего ивуарийского защитника в € 10 млн. Серж Орье также выступал во французской Лиге 1 за «Тулузу», которая вернулась в высший дивизион французского футбола по итогам минувшего сезона.

«Вильярреал» не стал продлевать контракт с защитником, поигравшим за «ПСЖ» и «Тоттенхэм», и футболист сейчас пребывает в статусе свободного агента.