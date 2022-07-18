Экс-тренер сборной России U21 связал спад в игре Фёдора Чалова со срывом трансфера в АПЛ

Бывший тренер «Спартака-2» и сборной России U21 Евгений Бушманов объяснил, почему при нём Федор Чалов не всегда проходил в состав молодёжной сборной России, и почему сейчас Федор переживает спад в игре.

«Во-первых, Чалов сыграл в большинстве матчей отборочного цикла. Во-вторых, при решении больших задач (а попадание на молодёжный чемпионат Европы — это большая задача) необходимо единство, в том числе со СМИ. Особенно когда речь идёт о сборной команде страны. В этом случае задача СМИ — помогать, а не вносить деструкцию. Что касается Чалова, то невозможно было всем объяснить, что происходит на самом деле. Феде доверял тренерский штаб ЦСКА, он получал своё игровое время, но в совершенно другой команде и атмосфере — когда вокруг опытные мастера, и тебе только нужно поставить последнюю точку. Когда не надо бороться, грызть, у тебя нет такой ответственности за результат. Рядом с Акинфеевым, Березуцкими, Игнашевичем выходит молодой парень — уже прекрасно. Забивает — вообще здорово.

В молодёжке ситуация другая — там все такие, как ты. От тебя зависит, выиграем мы или нет. А на тот момент Федя был сыроватый. Поставить корпус, зацепиться за мяч — сегодня он это делает, научился. А тогда ему было сложно, тем более что он был на два года моложе основной группы игроков. Естественно, я видел, что это талантливый игрок, нападающий. Умный, хитрый, умеющий не только забивать, но и подыгрывать, пас отдать. Всё это было очевидно. Но давать результат в каждом матче, с равными партнёрами он ещё был не совсем готов. Возможно, дома против сербов нужно было его пораньше выпустить вместо Мелкадзе после забитого гола. Но глобально на тот момент Мелкадзе был сильнее.



Давление было. Везде писали: почему Чалов не играет? Хочешь, не хочешь — обращаешь внимание. Хотя, повторюсь, для нас ситуация была понятная. Представим, что Чалов находился бы не в ЦСКА, а в «Спартаке» — играл бы он в первой команде при наличии Зе Луиша, Адриано? Близко не играл бы! В лучшем случае оказался бы в ситуации Мелкадзе. И предмета для спора вообще не возникло бы.



Но я какого мнения был о Чалове, такого и придерживаюсь. Это неординарный футболист. Светлая голова, умный — я люблю таких игроков, которые не просто бегают, борются, выполняют какую-то функцию. Чалов — игровик, он играет. Мне трудно сказать, что случилось. Может быть, срыв трансфера в «Кристал Пэлас» стал для него переломным моментом — после этого произошёл спад в его игре», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».