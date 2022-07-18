«Барселона» собирается сделать первое предложение «Челси» по Аспиликуэте на этой неделе

«Барселона» на этой неделе собирается сделать первое предложение относительно защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Сине-гранатовые располагают информацией, что лондонцы не будут препятствовать уходу игрока, отдавая дань уважения испанцу за заслуги перед клубом. «Челси» будет готов принять минимальное предложение, сообщает Mundo Deportivo.



Подписав Аспиликуэту, «Барса» надеется убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, получить опытного исполнителя на правый фланг. Во-вторых, хорошую замену для Жорди Альбы, так как Сесар также может сыграть на левом фланге обороны. На данный момент «Барса» не собирается заменять Альбу, однако планирует дополнительно усилить левый фланг обороны. С этой целью сине-гранатовые задумываются о приглашении в состав Маркоса Алонсо. Трансфер мадридца планируется рассмотреть позже.



В составе «Челси» Сесар провёл 474 игры, забив 17 мячей и отдав 55 голевых передач. За время, проведённое в клубе, Аспиликуэта стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также вместе с лондонцами выиграл клубный чемпионат мира.